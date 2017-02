ESCLUSIVA TMW - Tutti vogliono Invernizzi. Pontedera, c'è anche il Matera

© foto di Giuseppe Scialla

Nonostante il mercato sia ufficialmente chiuso da oltre una settimana, continuano a farsi sentire sirene sul fronte degli svincolati. Uno dei nomi caldi è quello di Walter Alexis Invernizzi, attaccante uruguaiano ex Viterbese. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il giocatore in questi giorni si sta allenando con il Pontedera, club che lo sta valutando per la sostituzione dell'infortunato Grassi. I toscani, però, non sono gli unici ad aver mosso passi verso Invernizzi. Sulle sue tracce ci sono anche Taranto, Melfi e Matera (che valuta la sostituzione dell'infortunato Infantino).