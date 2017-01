ESCLUSIVA TMW - Vibonese, doppia operazione con la Maceratese

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, nei prossimi giorni potrebbe andare in porto una doppia operazione di mercato tra Vibonese e Maceratese. In terra calabrese potrebbe arrivare il difensore centrale classe '90 Domenico Marchetti in uno scambio che invece porterebbe il terzino sinistro Rocco Sabato ('82) a Macerata. Il club ipponico potrebbe inoltre riabbracciare l'attaccante Diego Allegretti (24), in Calabria già lo scorso anno.