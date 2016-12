ESCLUSIVA TMW - Virtus Francavilla, si lavora ai rinnovi: Pastore fino al 2019

© foto di Giuseppe Scialla

Rivelazione del campionato di Lega Pro grazie al lavoro svolto dalla società e dal ds Trinchera, la Virtus Francavilla lavora per blindare i suoi talenti. Contatti avviati per il prolungamento del difensore ex Trapani, Andrea Pastore. Si va verso il rinnovo fino al 2019. Virtus Francavilla al lavoro, Pastore vicino al rinnovo. E presto potrebbe essere tempo di prolungamento anche per Casadei, Alessandro e Galdean. Tra campo e mercato, aria di rinnovi in casa Francavilla...