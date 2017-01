ESCLUSIVA TMW - Viterbese, per l'attacco occhi su Sandomenico

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione riferiscono che la Viterbese sarebbe interessata a Salvatore Sandomenico, attaccante esterno classe '90 in forza alla Juve Stabia. Ex, tra le altre, di Gubbio ed Arzanese, il giocatore di origini partenopee in questa stagione ha siglato quattro reti in diciotto presenze.