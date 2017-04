Favarin: "Venezia? Con quella rosa avrebbe fatto bene anche il cuoco"

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il tecnico della Fidelis Andria Giancarlo Favarin ha parlato al Gazzettino della promozione del Venezia, squadra con cui ha vinto due campionati di Serie D, elogiando il lavoro della società: “Mi aspettavo la loro promozione visto che possono contare su un ds come Giorgio Perinetti. Poi una parte del mio cuore è lì e non potrebbe essere altrimenti. Sono contento che il progetto iniziato assieme sia continuato e sapere che il direttore al Penzo abbia ringraziato anche i protagonisti dello scorso anno. Alcuni giocatori li avevamo già scelti insieme, Perinetti ha fatto un lavoro davvero super costruendo una rosa con tanti elementi di categoria superiore che già oggi avrebbero potuto fare bene in serie B. - conclude Favarin con una stoccata sul tecnico arancioneroverde - Inzaghi ha fatto un grande lavoro ma con una rosa come quella del Venezia, che ha pochi rivali in Lega Pro, avrebbe fatto bene anche il cuoco di Milanello”.