FeralpiSalò, Serena: "Felice di essere tornato qui. Voglio accontentare il club"

© foto di Simone Castelli

Ieri l'esonero di Asta e la nuova nomina di Michele Serena come tecnico della FeralpiSalò. Oggi le parole dell'allenatore in conferenza stampa: "Mi fa piacere tornare qui - si legge su TuttoLegaPro.com -. Nonostante l'esonero della passata stagione i nostri rapporti sono sempre rimasti ottimi ed è bello che la società abbia ripensato a me. Cercherò in tutti i modi di soddisfare le esigenze della società e di raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati. La squadra è stata fatta in accordo con Asta, quindi non è facile plasmare il gruppo. Ma il campionato non si ferma, c'è poco tempo. Fortunatamente ci sono pochi giocatori che non conosco, o perché c'erano l'anno scorso, o perché li ho allenati in precedenza, o perché li ho affrontati da avversario. E' una squadra molto buona, cercheremo di metterli nelle condizioni di esprimere quello che hanno nel proprio bagaglio".