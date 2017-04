FeralpiSalò, Serena: "Tanti otto minuti di recupero"

Fonte: TuttoLegaPro

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico della FeralpiSalò, Michele Serena, ha parlato della sfida contro l'Ancona, finita in pareggio a causa di una rete nel recupero. "E' stata una gara maschia, combattuta e anche al di sopra delle righe. Dispiace perché i ragazzi hanno fatto un'ottima gara, sotto il profilo dell'abnegazione e della lotta. A un certo punto è stata veramente una battaglia. Dispiace anche aver subìto gol proprio negli otto minuti di recupero, senza dubbio tanti. Impossibile giocare a pallone su quel campo sinceramente. Siamo andati in vantaggio e avremmo dovuto essere più furbi per gestirla fino alla fine".