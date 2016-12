Fidelis Andria, Favarin: "Il Catania vorrà riscattarsi, servirà attenzione"

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Ultima dell'anno a Catania per la Fidelis Andria di Giancarlo Favarin che ha parlato della gara contro gli etnei in conferenza stampa, come tuttofidelis.it: "Loro tenteranno il riscatto dopo la batosta contro la Juve Stabia. In casa stanno ottenendo ottimi risultati e sono più temibili, rispetto alle trasferta. Ci aspettiamo una gara difficile. In questo momento, però, siamo tranquilli e possiamo affrontare qualsiasi sfida senza timori. Cercheremo di conquistare un risultato positivo.

Abbiamo affrontano discretamente la prima parte di questo torneo, concludendolo con 27 punti. Rispetto alla prima parte di campionato abbiamo 1 punto in più (contro il Foggia all’esordio arrivò una sconfitta, ndr). Dovremo sfidare gli etnei con la massima attenzione, cercando di conquistare punti. Da ora in poi, tutte big affrontate dignitosamente nel girone d’andata in casa le incontreremo in trasferta e non sarà semplice”.