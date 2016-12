Fidelis Andria, Mancino ritorna a disposizione

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo aver passato oltre un mese fermo ai box per un infortunio occorsogli in occasione della gara con il Matera, il trequartista Nicola Mancino torna a disposizione della Fidelis Andria. Il giocatore classe '84 ha infatti saltato ben sei partite per infortunio, ma sarà regolarmente convocato per la trasferta di Catania, con la speranza di poter giocare anche uno scampolo di partita entrando dalla panchina.