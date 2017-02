FOCUS TMW - Lega Pro, 24^ giornata: la Top11 della giornata

Belingheri della Cremonese © foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Nel girone A continua la corsa dell’Alessandria che batte di misura il Piacenza con gol di Bocalon; grigi sempre primi con 56 punti. A meno 8 c’è l’Arezzo, vincente fuori casa 3-0 contro il Tuttocuoio. Rallentano dietro la Cremonese, protagonista di uno scoppiettante 3-3 in casa contro la Carrarese, e il Livorno che pareggia a reti bianche a Lucca.

Nel girone B il Venezia di Pippo Inzaghi si mantiene capolista, a quota 46, battendo 2-1 l’Ancona. Resta in scia, a meno 3, il Parma che rischia grosso al “Tardini” con il Pordenone, ma nel finale riesce ad avere la meglio per 3-2. Terzo posto per il Padova, a meno 4 dalla vetta, che vince 0-1 a Macerata. La Reggiana batte 1-0 il Modena con rete di Carlini e si attesta al quarto posto con 43 punti.

A comandare il girone C c’è il Foggia che abbatte 3-0 il Messina allo “Zaccheria”. Al secondo posto rallentano il Lecce, che perde 1-0 a Caserta, e il Matera sconfitto a Catania nel posticipo. Dietro però non ne approfitta la Juve Stabia che continua il suo momento negativo e incassa la seconda sconfitta consecutiva, perdendo 3-2 a Siracusa.

PORTIERE

Paolo Ginestra (Casertana): decisivo nel successo sul Lecce grazie a diversi interventi di pregevole fattura su Marconi e Caturano.

DIFENSORI

Simone Perico (Giana Erminio): con un gol realizzato a Pistoia conferma di essere in forma straordinaria a coronamento di una stagione altisonante della sua squadra.

Ramzi Aya (Fidelis Andria): realizza il gol che vale i tre punti nel sentito derby con il Taranto. Ad Andria sta dimostrando di essere un calciatore di categoria superiore.

Michele Russo (Padova): i biancorossi continuano a sognare la promozione diretta. Vittoria di misura sulla Maceratese arrivata grazie al gol del difensore veneto.

CENTROCAMPISTI

Fernando Spinelli (Siracusa): regala alla sua squadra l’intera posta in palio nella sfida con la Juve Stabia con un gol da applausi.

Gianni Munari (Parma): realizza un gol importante per la sua squadra ma soprattutto per la sua rinascita calcistica.

Luca Belingheri (Cremonese): mette a segno una doppietta pesantissima nel pirotecnico pareggio con la Carrarese.

Nicola Ciotola (Casertana): sigla il gol che permette ai falchetti di imporsi sul Lecce in una sfida ostica. Risultato pesantissimo.

ATTACCANTI

Massimiliano Carlini (Reggiana): regala a mister Menichini il secondo successo in due gare e soprattutto la vittoria nel derby con il Modena grazie a una rovesciata da applausi.

Demiro Pozzebon (Catania): il neo arrivato trova subito il gol con la maglia degli etnei. Un acquisto importante che potrebbe rivelarsi importante in chiave play-off.

Riccardo Bocalon (Alessandria): i grigi continuano a volare in classifica grazie alle reti del suo bomber che risulta decisivo anche contro il Piacenza.