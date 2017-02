Foggia, Di Bari: "Mancata ciliegina sulla torta, ma la squadra è forte"

Protagonista in conferenza stampa al fianco di Luca Pompilio, il direttore sportivo del Foggia, Giuseppe Di Bari, ha analizzato il mercato dei rossoneri. Ecco quanto riportato da foggia.iamcalcio.it: "Do il bentornato a Luca, siamo contenti che faccia parte di questo gruppo. E' un ritorno dal prestito da Melfi dove ha giocato tornando nei professionisti, e per noi è un ritorno di un figliol prodigo. Le aspettative per lui erano importantissime, e sono convinto che nella vita bisogna dare sempre una seconda chance. Si sta allenando bene con il gruppo, ha delle doti tecniche innate e mi auguro possa darci una mano in queste 14 partite che ci porteranno alla fine del campionato. Vestire questa maglia credo che gli faccia più che piacere. Quando gli ho comunicato che avrebbe fatto parte di questo gruppo, devo ammettere qualche lacrima gli è partita.

Faber e Deli sono due centrocampisti giovani che abbiamo voluto inserire nel gruppo. Ovviamente Faber è una scommessa, e la speranza è che nei prossimi mesi possa meritarsi la conferma, e sono convinto che lo dimostrerà. E' a buon punto a livello di condizione, e credo che prossima settimana si unirà al gruppo. Deli lo abbiamo inseguito anche in passato, è un '94 che ha fatto ottime cose a Pagani. Portarlo a Foggia è stata comunque una scommessa per noi e per lui. Ha tutto per mettersi in evidenza in questo gruppo dove è stato accolto nel migliore dei modi. Questo è un gruppo talmente forte e positivo, che permette a qualsiasi giocatore di integrarsi nel migliore modo possibile. Per quanto riguarda Di Piazza e Figliomeni, parliamo di due giocatori d'esperienza. Di Piazza è alla soglia dei 29 anni, era un obiettivo già ad agosto, siamo riusciti a portarlo a casa però solo a gennaio. E' un tassello in più in attacco, e sono convinto che ci darà una grossa mano. Figliomeni è un difensore d'esperienza, penso che il suo curriculum parli chiaro, va a chiudere il pacchetto difensivo dandoci una mano a livello di esperienza e di cattiveria. Ci poteva essere anche la ciliegina sulla torta, ovvero Milinkovic, ma la squadra è già forte di per sé.

Zanini? Proprio ieri sono stato in Lega e ho parlato con tutti coloro che hanno cercato il giocatore, e tutti mi hanno detto che il ragazzo voleva giocare a centrocampo. Per questo è andato a Catanzaro, dove sabato ha giocato da centrocampista e ha anche segnato. Poteva essere un giocatore duttile, ma purtroppo ha fatto questa scelta. Gli obiettivi che ci eravamo prefissati li abbiamo comunque raggiunti, e non nascondo che ad esempio per Deli, qualche squadra di B sperava di arrivare all'ultimo giorno per poi accaparrarselo. Invece noi abbiamo giocato d'anticipo. Campionato? La Juve Stabia non ha mollato. E il Catania darà filo da torcere. Dopo Fondi, la squadra ha avuto una grandissima reazione, e non è un caso il filotto di risultati utili consecutivi dopo quella sconfitta. La situazione infortunati? Empereur sta finendo il percorso di recupero a Cesena. Per quanto riguarda Agnelli, Maza e Rubin, stanno facendo tutti le proprie cure e vedremo giorno dopo giorno quali valutazioni si faranno".