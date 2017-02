Foggia, Di Bari: "Piedi ben saldi per terra. Ci sarà da pedalare"

Il direttore sportivo del Foggia Giuseppe Di Bari ha parlato ai microfoni di Blunote del primo posto in classifica del club pugliese: “Dobbiamo mantenere i piedi ben saldi per terra perché mancano ancora quattordici partite di campionato. Siamo contenti ovviamente, ma sappiamo che per raggiungere l'obiettivo ci sarà parecchio da pedalare e servirà molta umiltà. Il Girone C è molto tirato con quattro-cinque squadre che stanno imponendo ritmi alti e altre come la Virtus Francavilla che stanno facendo grandi cose. Poi c'è il Catania, una squadra molto forte che dirà la sua nonostante i sette punti di penalizzazione”.