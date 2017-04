Foggia, Fares: "Chi è senza biglietto non venga a Fondi"

Il presidente del Foggia Lucio Fares intervenuto alla trasmissione Za Fò ha parlato della sfida contro il Fondi: “Invitiamo tutti i tifosi di non recarsi a Fondi senza biglietto perché se le cose dovessero andare bene la squadra partirà subito per Foggia e non ci sarà alcun festeggiamento in Lazio. - continua Fares – Stiamo valutando l'installazione di maxischermi in città e cercheremo di organizzarci con le forze dell'ordine per non creare troppi problemi”.