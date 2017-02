Foggia, Pompilio: "Felicissimo di giocare per la squadra della mia città"

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Presentazione in casa Foggia, dove è tornato l'attaccante Luca Pompilio, protagonista oggi in conferenza stampa. Ecco le sue parole, riprese da foggia.iamcalcio.it: "Mi ha fatto molto piacere ricevere la chiamata nelle ultime ore di mercato dal direttore. Sono stato a Melfi, ho fatto 10 presenze e un gol, pensavo di andare in un'altra squadra, e invece ho ricevuto la chiamata del direttore. Sono felicissimo di stare nella squadra della mia città, con un gruppo serio e con un allenatore serio. Io sognavo di giocare qui, anche se non mi aspettavo di restare. A Messina per scelta mia non sono voluto andare. Sono sicuro di poter dare una mano alla squadra. Alla mia città dico un paio di cose: nel mio passato non mi sono mai comportato bene, però siccome la società mi ha dato una seconda possibilità, farò vedere a tutti di comportarmi bene, e quando il mister mi chiamerà in causa, mi farò trovare pronto. Stroppa è contentissimo per come mi sto comportando e per come mi sto allenando. Lui mi vede sia come prima punta che come esterno. Io mi sento pronto per fare entrambi i ruoli. A Melfi sono stato benissimo, anzi per me è stato un punto di partenza. Era quasi un anno che non giocavo a calcio. Poi sono sorti un po' di problemi con la società e son tornato qui a Foggia. Quando in passato ho giocato nel Foggia, non c'era questo entusiasmo che c'è oggi. Non si viveva il sogno che si vive ora. L'ho già detto, ho fatto qualche cazzata anche qui a Foggia, ma ho voglia di rivalsa. In tutte le squadre in cui ho giocato, tra cui Varese e Juve Stabia, non ho mai visto un gruppo così. Mi hanno accolto benissimo, si sono messi a disposizione, sono meravigliosi dal primo all'ultimo.

Il Foggia secondo me è la più forte. Però nel calcio è il campo a decidere chi è la più forte. Chi mi ha impressionato di più è stato il Matera, ci sono giocatori di gamba, forti tecnicamente, è una squadra che può dare fastidio".