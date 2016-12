Foggia, Stroppa: "Mercato? Vogliamo migliorarci, mi fido della dirigenza"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Impegnato in sala stampa dopo la vittoria sul Siracusa, l'allenatore del Foggia commenta il risultato, come riportato da tuttolegapro.com: “Grazie dei complimenti, ma non basta. C’è da lavorare tanto, abbiamo lasciato tanti punti per strada. Le prestazioni sono state quasi sempre state eccellenti. Penso che la squadra abbia iniziato bene, senza concedere niente. Su quel calcio d’angolo potevamo andare sotto, non so cosa sarebbe successo. Abbiamo fatto 2 gol e l’abbiamo chiusa nel secondo tempo. Potevamo fare altri gol ma c’è di buono che la prestazione è stata importante. Per sette-otto partite sarebbe potuta andare diversamente. Sono contento che questa sera abbiamo vinto, abbiamo guadagnato due punti, ci siamo avvicinati alla vetta. Non mi sono mai pianto addosso per le assenze anche se sono importanti. Faccio i complimenti a chi non si è mai tirato indietro. Faccio i complimenti a chi ha giocato con infiltrazioni, acciacchi e chi ha lottato sempre per la maglia mettendoci la faccia. Bene Loiacono che si impegna per giocare al meglio in quel ruolo. Angelo? Ci manca, è il terzino più forte della Lega Pro. Sarno non si è mai allenato, l’ho portato in panchina per farlo entrare nell’ultima mezz’ora se ce ne fosse stato bisogno. Andria? C’è rammarico perché dovevamo portare a casa il risultato. Quel punto ha però una valenza. Mazzeo? Ha qualità per esperienza, movimenti, partecipazione, averlo in condizione potrebbe essere un valore aggiunto. Non scordiamoci di Sarno, di cosa ha fatto con una gamba. Mi piacerebbe avere questa squadra tutta al 100%. Io sono assolutamente soddisfatto di tornare a casa dalla mia famiglia, il Foggia mi ha tolto tante energie ma sono contento per come sta andando. Mercato? Vogliamo migliorare la squadra, la società sa come muoversi. Faber? L’ho visto in video, è stata un’opportunità di poterlo andare a prendere, è un ’96, non costa nulla, un profilo importante, vediamo come si inserirà. Mercato? Passo la palla a Di Bari e Colucci”.