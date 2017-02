Forlì, Alimi: "Con la Samb possiamo fare risultato"

Fonte: TuttoLegaPro.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Isnik Alimi, centrocampista del Forlì, ai microfoni del sito ufficiale ha dichiarato: "Soprattutto quest’anno sento che qualcosa in me è cambiato, mi sento un po’ meglio; però devo ancora crescere, migliorare. All'inizio della stagione non ho giocato molto, non ho fatto neanche la preparazione, sono arrivato tardi in squadra quindi ero un po’ indietro fisicamente. Piano piano ho lavorato assieme al mister, ai ragazzi e allo staff tecnico; hanno aspettavo che entrassi nelle migliori condizioni fisiche, quindi mi hanno fatto scendere in campo nel momento giusto”.

Sul prossimo avversario: "Abbiamo iniziato a preparare la partita, domenica sarà una gara tosta: la Sambenedettese ha iniziato a vincere ultimamente, non vincevano da un bel po’. Io comunque sono ottimista, secondo me possiamo fare risultato contro l’avversario”.