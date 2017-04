Forlì, Spinosa: "Salvezza alla portata ma serve battere il Bassano"

Fonte: TuttoLegaPro.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Dal sito ufficiale del Forlì Marco Spinosa, centrocampista del club biancorosso ha commentati il pareggio contro il Teramo: “Avevamo delle assenze importanti, però penso che non abbiamo sfigurato. Ferretti ha fatto una buonissima partita, era mesi che non giocava, ha fatto una partita di sostanza. Era importante non perdere. Abbiamo giocato soprattutto un buon secondo tempo, nel quale abbiamo avuto delle occasioni in contropiede. È mancato lo spunto negli ultimi dieci metri, anche perché c’era un po’ di stanchezza ed il campo sintetico non ha aiutato sotto questo aspetto. La salvezza? Possiamo raggiungerla, assolutamente. Nella prossima partita in casa con il Bassano saranno fondamentali i tre punti. Poi ci saranno degli scontri diretti importanti. Con qualche risultato favorevole c’è ancora speranza. Male che vada andremo ai play out, ma l’importante è dare tutto fino alla fine”.