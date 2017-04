Giana Erminio, Albé: "Dobbiamo capire che i play off sono un'altra cosa"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Il tecnico della Giana Erminio Cesare Albé dopo la sconfitta contro il Pontedera ha analizzato il momento della squadra spiegando che ormai nessun club si presenta impreparato di fronte alla sua squadra: “Sabato scorso con l'Arezzo siamo stati bravi a recuperare, mentre col Pontedera non ci siamo riusciti. Ormai nessuno viene a giocare contro la Giana allo sbaraglio e dobbiamo tenere conto di questo. L'Arezzo per esempio ci ha affrontato come se avesse davanti l'Alessandria. - continua Albé come riporta Tuttotritiumgiana.com - Dobbiamo affrontare la fine del campionato con testa e umiltà, siamo una buona squadra ed è necessario che capiamo la situazione perché i play off saranno un'altra cosa”.