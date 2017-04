Giana Erminio, per la difesa si punta su Bruzzone

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

La Giana Erminio non smentisce la propria filosofia e continua a programmare il futuro guardando ai giovani emergenti delle serie minori. Per rinforzare il reparto difensivo nella prossima stagione infatti il club lombardo ha messo gli occhi sul pilastro del Borgosesia Matteo Bruzzone, centrale classe '94, che da due stagioni sta dimostrando ottime qualità. Per lui nella prossima estate potrebbe esserci il salto fra i professionisti come riporta Gazzamercato.it.