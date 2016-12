Giana Erminio, un girone da incorniciare. Coi play off in vista

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

La Giana Erminio di Cesare Albé con la vittoria contro la Lucchese ha chiuso un girone d'andata da incorniciare e che entra a buon diritto nella storia della società di Gorgonzola. Nono posto in classifica con 27 punti, 21 reti all'attivo e appena 19 subiti e una crescita esponenziale rispetto alle ultime due stagioni dove comunque la squadra si era sempre salvata senza passare dai play out. Non poco per una società piccola come quella lombarda che spesso deve confrontarsi contro club che hanno storia e budget ben più consistenti, segno di un continuo processo di crescita che dal 2014%15, primo anno fra i professionisti, ha visto la Giana migliorarsi sempre più. Proprio in quella stagione la squadra aveva chiuso il girone d'andata al 13esimo posto con 23 punti e un buon +3 sulla zona play out, mentre l'anno successivo – con un campionato a 18 squadre – chiuse l'andata con 21 punti nella stessa posizione del primo anno, ma ben cinque punti sulla zona che dava accesso agli spareggi retrocessione. Ora un ulteriore salto di qualità con i play off, oggi allargati fino alla decima posizione, virtualmente conquistati – e sarebbe vero e proprio successo – e ben nove lunghezze sulla zona rossa del campionato. Il 2016 si chiude, quindi nel migliore dei modi per la Giana Erminio che ora potrebbe decidere di alzare l'asticella, rimanendo sempre fedele alla propria storia e filosofia e senza montarsi la testa, puntando con decisione agli spareggi per la Serie A che rappresenterebbero un grandissimo successo per tutti, dalla società fino ai tifosi passando per la squadra e per il tecnico Albé.