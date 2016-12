Giana, Ferrari: "Giusto stare con i piedi per terra"

Fonte: http://www.tuttotritiumgiana.com/

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

L'ala sinistra del Giana Erminio, Aldo Ferrari, ha parlato del momento della squadra lombarda. "Siamo a trenta punti, un'ottima posizione, secondo il mio modestissimo parere, bisogna sempre guardare in alto. È giusto stare con i piedi per terra, ma se si è sempre pessimisti guardando in basso, le squadre dietro ne possono approfittare".