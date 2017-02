Giana, il presidente saluta Solerio: "Emozionato nel vederlo con l'Avellino"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Come da comunicato sul sito ufficiale della Giana Erminio, il presidente del club di Gorgonzola Oreste Bamonte, all’indomani della prima convocazione in Serie B di Matthias Solerio nel posticipo di Trapani-Avellino, disputata ieri sera e terminata 0-0, ha voluto ringraziare il giovane laterale difensivo, passato appunto agli irpini nel finale di mercato: “Ieri sera guardando la gara dell’Avellino e vedendo Solerio convocato, in panchina con i giocatori a disposizione di mister Novellino, mi sono davvero emozionato e desidero augurargli tutta la fortuna possibile. L’augurio per noi è di poter avere in futuro molti ragazzi come lui, cresciuti in una realtà come la Giana a tal punto da poter fare il salto in categorie superiori”.