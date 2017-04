Gubbio, Ferri Marini: "Playoff? Ci crediamo e non ci poniamo limiti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Daniele Ferri Marini del Gubbio ha raccontato le ambizioni del club umbri dalle pagine di GianlucaDiMarzio.com. Ecco uno stralcio dell’intervista: “Stiamo facendo meglio del previsto, l’obiettivo a inizio anno era la salvezza dopo aver vinto in Serie D ma ora siamo in zona playoff e ci crediamo, non ci poniamo limiti. Ci divertiamo, perché il calcio è strano. Futuro? Si vedrà, ora punto a fare bene i playoff che possono essere una vetrina importante, se farò bene chissà, sono pronto a qualsiasi cosa”.