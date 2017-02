Il nono posto non va giù al FeralpiSalò: Serena torna dove aveva lasciato

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il nono posto, al FeralpiSalò, non va proprio giù. Nella giornata di ieri la squadra lombarda ha infatti esonerato Antonino Asta: risultati al di sotto delle aspettative, la spiegazione della società. Nonostante il nono posto, peraltro in un girone molto competitivo, in questa stagione rappresenterebbe la possibilità di accedere ai playoff. Al posto dell'ex capitano del Torino, torna Michele Serena. Arrivato nell'estate del 2015 e poi esonerato a novembre, con la squadra, guarda caso, al nono posto. Un piazzamento che ai Leoni del Garda proprio non va giù.