Il punto sulla Lega Pro - Arezzo sempre più su, la Reggiana fa suo il derby

GIRONE A

L'Alessandria torna subito alla vittoria dopo la sconfitta contro l'Arezzo e regola il Piacenza grazie a una rete di Bocalon al 65°. I piemontesi restano così primi con otto lunghezze da un Arezzo che vince la sua quinta gara di fila, 3-0 in casa del Tuttocuoio, e sorpassa una Cremonese bloccata sul pari dalla Carrarese in uno scoppiettante 3-3. frenata anche per il Livorno, 0-0 contro la Lucchese. Dietro le prime quattro salgono Giana Erminio e Como: i primi vincono in casa della Pistoiese, mentre i secondi hanno la meglio sul Siena. Cade invece il Renate battuto dalla Pro Piacenza che avvicina così il decimo sto dei cugini del Piacenza. Dietro vittoria preziosa, la seconda, per il Prato contro la Viterbese mentre muovono la classifica Racing Roma e Pontedera che pareggiano nello scontro diretto e la Lupa Roma corsara in quel di Olbia.

GIRONE B

Nel girone nord-est vincono quasi tutte le prime dieci della classe, con i soli Pordenone e Feralpisalò a cadere in scontri diretti. La vittoria più importante la coglie nello scontro diretto il Parma che supera i Ramarri grazie a un gol di Calaiò nel recupero e mantiene la seconda piazza dietro il Venezia, che batte 2-1 l'Ancora, tenendosi così dietro di un punto il Padova, vittorioso a Macerata e di tre la Reggiana che fa suo il derby col Modena e scavalca il Pordenone. Il Bassano regola 2-0 il Lumezzane, mentre la Sambenedettese ha la meglio sul Fano in trasferta. Il Gubbio vince e supera la Feralpisalò, mentre l'Albinoleffe allunga sul Santarcangelo, pari col Teramo, grazie alla vittoria in casa del Mantova. Muove passi importanti in chiave salvezza il Sudtirol che vince lo scontro diretto col Forlì e si porta a +5 sui playout.

GIRONE C

In attesa del Matera, di scena dopodomani contro il Catania, il Foggia si riprende la testa della classifica con la quarta vittoria di fila: netto il 3-0 con cui i rossoneri regolano il Messina e salgono a quota 50, più uno sul Matera appunto e sul Lecce che cade in casa della Casertana. Male anche la Juve Stabia che ancora non ha raccolto i tre punti nel 2017: i campani cadono ancora in Sicilia questa volta per mano del Siracusa che aggancia il decimo posto al pari del Catania. Si avvicina così al quarto posto la Virtus Francavilla che coglie la vittoria contro l'Akragas e supera un Cosenza fermato sul pari dal fanalino di coda Vibonese nel derby. Vittorie nella prima parte della classifica anche per Andria – 2-1 nel derby col Taranto – e Fondi – 2-1 sul Melfi -, mentre in coda l'unica a vincere è il Catanzaro contro la Paganese, mentre muovono la classifica Vibonese, come visto, e Reggina che ferma il Monopoli sullo 0-0.