Juve Stabia, Fontana: "Mai abbassare la guardia"

Oggi pomeriggio a partire dalle 14,30 la partita Siracusa-Juve Stabia vedrà presenti le due tifoserie, legate da un gemellaggio esistente dalla dipartita di Nicola De Simone. Il principale stadio siracusano è intitolato proprio al calciatore stabiese del Siracusa che morì nel 1979 a Napoli a causa di un grave incidente di gioco a Palma Campania. Ma al di là del reciproco affetto tra le tifoserie, la Juve Stabia punta a riavvicinarsi al primo posto, mentre il Siracusa ha come obiettivo il mantenimento della Lega Pro senza disdegnare un accesso ai play-off.

Gaetano Fontana, il tecnico della Juve Stabia, rispetto alla scorsa partita persa dai suoi a Messina, spera ovviamente in un inserimento, anche graduale, degli ultimi arrivati, i difensori Allievi e Giron, almeno uno dei quali oggi ha possibilità di giocare titolare. "Sono convintissimo che i giocatori daranno il massimo, me lo dice tutto ciò che vedo durante la settimana. È ovvio che non possiamo pretendere che i nuovi arrivati giungano da noi con la bacchetta magica per risolvere ciò che non era andato bene nel girone d’andata. Sono molto contento delle operazioni in entrata che sono state fatte sul calciomercato. Gli ultimi due risultati, il pareggio con il Monopoli e la sconfitta di Messina, magari fanno venire pensieri negativi che però a mio avviso non ci sono nella maniera più assoluta, perché sono arrivati dei giocatori che possano darci una mano. Occorre però dare loro il tempo necessario affinché si inseriscano nel nostro modo di fare calcio. Giocheremo a Siracusa con la chiara intenzione di portare a casa l’intera posta, consci che in questo momento non troveremo la stessa squadra che abbiamo affrontato all’andata. Il Siracusa ha trovato un modo di stare in campo e sta facendo molti risultati, quindi dovremo mantenere alta la concentrazione, considerando che andremo lì per cercare di praticare il nostro calcio".

La Juve Stabia, partita l’altro giovedi per Siracusa, ha svolto in Sicilia la seduta di rifinitura. Fontana confermerà anche al “De Simone” il modulo tattico 4-3-3, ma rispetto a quella che è la formazione tipo non potranno giocare i difensori Cancellotti (squalificato) e Atanasov (infortunato), e l’attaccante Kanoute (non ancora recuperato da un problema muscolare). Indisponibile anche Liviero. Ci potrebbe essere Giron titolare a sinistra in difesa, mentre sulla fascia opposta si dovrebbe schierare Lisi. In attacco si preparano Paponi e Marotta.

La probabile formazione

JUVE STABIA (4-3-3): 22 Russo; 23 Lisi, 18 Morero, 6 Santacroce, 14 Giron; 24 Mastalli, 4 Capodaglio, 17 Salvi; 10 Marotta, 35 Paponi, 33 Cutolo. A disp.: 1 Bacci, 32 Tabaglio, 13 Camigliano, 20 Allievi, 21 Esposito, 19 Izzillo, 8 Matute, 11 Manari, 29 Ripa e 27 Rosafio. All.: Fontana.