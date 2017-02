Juve Stabia, in arrivo Ciro Polito come uomo mercato

Secondo quanto rivelato da Gazzamercato.it la Juve Stabia starebbe pensando a una rivoluzione anche a livello societario con l'addio di Pasquale Logiudice, attuale direttore sportivo. Il presidente Franco Manniello ha infatti messo in un angolo il ds e presto lo sostituirà chiamando al suo posto Ciro Polito, ex portiere, che dovrebbe rivestire il ruolo di responsabile dell’area tecnica visto che attualmente non ha il patentino da direttore sportivo.