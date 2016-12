L'oro del Catanzaro: un esercito di giovani

Il Catanzaro in questo scorcio di stagione sta trovando negli “under” i veri e propri punti di forza. Oltre al portiere rivelazione De Lucia Victor (20) continuano a stupire i vari Simone Icardi, Mirko Esposito anche loro classe '96, i classe '94 Kenneth Van Ransbeeck (centrocampista), Milan Basrak e Danilo Pasqualoni (difensore) senza dimenticare il giovanissimo difensore di fascia sinistra Marco Imperiale (classe '99).

Quello che è mancato, invece, nel girone d’andata è stata l’esperienza dei calciatori più anziani assieme ai gol degli attaccanti.

Basti pensare che già due (il difensore Vito Di Bari e il centrocampista Salvatore Moccia) di quelli che dovevano essere delle vere e proprie chiocce hanno rescisso il contratto con i giallorossi. Giocare in una piazza del genere con tanti under, ai quali va aggiunto il classe '93 Giuseppe Prestia, ha il suo peso.

Del resto, a Catanzaro non si sono mai visti così tanti giovani di valore che hanno già attirato l'interesse di tante squadre. Sul centrocampista Icardi si sono fiondate Cittadella e Ternana mentre Crotone e Perugia hanno adocchiato il difensore Esposito.

Il centrocampista Mattia Maita piace a Venezia e Vicenza, mentre per l'altro mediano Basrak potrebbe muoversi addirittura la Stella Rossa. Infine per il ventitrenne difensore Prestia c'è da registrare il gradimento della Virtus Entella. La classifca non sarà delle migliori, ma questi giovani rappresentano l'oro di Catanzaro.