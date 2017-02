La Gazzetta del Mezzogiorno: "Matera, non sono ammesse distrazioni"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Posticipo del martedì anche in Lega Pro. A Catania arriva il Matera di Gaetano Auteri e La Gazzetta del Mezzogiorno titola: "Il Matera all'esame Catania. Non sono ammesse distrazioni". Per il match del 'Massimino' (diretta su RaiSport1 alle 20.45) assente Infantino per problemi muscolari. Recuperato invece de Franco.