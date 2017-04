Latina, Mancini: "Siamo persone serie, parlano i fatti"

© foto di Federico Gaetano

All'uscita del Tribunale dove ha presentato l'offerta per acquistare il titolo sportivo del Latina Benedetto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: “È andata come doveva andare, siamo persone serie e abbiamo mantenuto l'impegno. - riporta Lazio Tv - I fatti parlano per me. Ogni volta che certe persona dicono qualcosa sul mio contro io le smentisco”.