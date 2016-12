Lecce, Padalino: "Ancora non ho smaltito il risultato col Monopoli"

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Pasquale Padalino, tecnico del Lecce, è intervenuto in sala stampa per parlare alla viglia del match contro l'Akragas: "Non ho ancora smaltito il risultato della gara di giovedì scorso con il Monopoli. Diventa difficile accettare di subire tre reti, dopo che, comunque, la gara scivolava via senza correre particolari pericoli, tranne qualche ripartenza. Abbiamo subito due gol su calcio piazzato, mentre nel terzo ci sono stati degli errori individuali. Analizzando la partita, bisogna dire che abbiamo creato, siamo stati propositivi. Il risultato non lo accetto, abbiamo fatto tutti noi, nel bene e nel male. Rivedersi fa sempre bene per un'autoanalisi ed eventualmente per fare autocritica. Errori ci sono sempre, poi, magari dopo un pareggio risaltano di più. Bisogna andare avanti, la capacità deve essere quella di sbagliare il meno possibile e nei miei ragazzi c'è grande disponibilità a migliorarsi. Tra le gare che giochiamo in casa e quelle in trasferta la differenza sta nel fatto che fuori casa si trovano maggiori spazi. L'Akragas? E' una squadra composta da giocatori giovani, di prospettiva e che si stanno facendo valere in questo campionato. Non ci possiamo fidare del nostro prossimo avversario e per questo dico che bisognerà avere grande attenzione".