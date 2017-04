Lega Pro, 37^ giornata: le designazioni arbitrali per il Girone B

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Queste le designazioni arbitrali delle gare del Girone B valide per la 37^ giornata di Lega Pro:

Alma Juventus Fano-Modena: Matteo Proietti di Terni (Zancanaro-Marcolin)

Feralpisalo-Reggiana: Francesco Raciti di Acireale (Zingrillo-Martinelli)

Forlì-Bassano: Andrea Zingarelli di Siena (Notarangelo-Assante)

Gubbio-Venezia: Francesco Meraviglia di Pistoia (Massimino-Basile)

Maceratese-Teramo: Lorenzo Bertani di Pisa (Rabotti-Dell'Università)

Mantova-Lumezzane: Lorenzo Maggioni di Lecco (Cartaino-Vono)

Sambenedettese-Santarcangelo: Nicola De Tullio di Bari (Urselli-Abruzzese)

Albinoleffe-Pordenone: non Comunicata

Padova-Ancona: non Comunicata

Parma-Sudtirol: non Comunicata