Lega Pro, cambiano date e orari di otto gare della 26^ giornata

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Attraverso il sito della Lega Pro arriva la comunicazione ufficiale circa le variazioni d'orario di alcune gare della 26^ Giornata:

GARA LIVORNO – GIANA ERMINIO DEL 19 FEBBRAIO 2017 (Gir. “A”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Giana Erminio, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017, Stadio “Armando Picchi”, Livorno, abbia inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 20,30.

GARA LUCCHESE – PONTEDERA DEL 19 FEBBRAIO 2017 (Gir. “A”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Lucchese, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata oggetto DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017, Stadio “Porta Elisa”, Lucca, abbia inizio alle ore 16,30, anziché alle ore 20,30.

GARA BASSANO V. – MODENA DEL 19 FEBBRAIO 2017 (Gir. “B”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Bassano Virtus, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017, Stadio “Rino Mercante”, Bassano del Grappa, abbia inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 18,30.

GARA MANTOVA – PADOVA DEL 19 FEBBRAIO 2017 (Gir. “B”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalle autorità competenti in relazione a motivi di ordine e sicurezza pubblica, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017, Stadio “Danilo Martelli”, Mantova, abbia inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 18,30.

GARA PARMA – SAMBENEDETTESE DEL 19 FEBBRAIO 2017 (Gir. “B”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Parma, relativa a problematiche rilevate nell’impianto di illuminazione dello stadio comunale, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017, Stadio “Ennio Tardini”, Parma, abbia inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 18,30.

GARA VENEZIA – PORDENONE DEL 19 FEBBRAIO 2017 (Gir. “B”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalle autorità competenti in relazione a motivi di ordine e sicurezza pubblica, per la concomitanza con altro evento nella Città di Venezia ed a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara venga anticipata a SABATO 18 FEBBRAIO 2017, Stadio “Pierluigi Penzo”, Isola Sant’Elena - Venezia, con inizio alle ore 14,30.

GARA CATANZARO – AKRAGAS DEL 18 FEBBRAIO 2017 (Gir. “C”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Akragas, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto SABATO 18 FEBBRAIO 2017, Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, abbia inizio alle ore 16,30, anziché alle ore 18,30.

GARA UNICUSANO FONDI – MONOPOLI DEL 18 FEBBRAIO 2017 (Gir. “C”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Unicusano Fondi, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto SABATO 18 FEBBRAIO 2017, Stadio “Domenico Purificato”, Fondi, abbia inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 16,30.