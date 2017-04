Lega Pro, Girone B: vittorie fondamentali per Mantova e Sudtirol

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pomeriggio segnato da tanti pareggio quello del Girone B odierno con le sole Mantova e Sudtirol che riescono a conquistare i tre punti. Vittorie molto importanti per entrambe nella corsa salvezza con i virgiliani che si portano fuori dalla zona play out (+2 sul Teramo) e gli altoatesini che volano a quota 41 (+6 sulla zona rossa) vedendo la salvezza ormai a un passo. Per il resto classifica invariata e, come detto, Venezia promosso matematicamente in Serie B.

Questi i risultati:

Ancona-Feralpisalò 1-1

Lumezzane-Albinoleffe 1-1

Santarcangelo-Mantova 1-2

Sudtirol-Maceratese 1-0

Teramo-Forlì 0-0

Venezia-Fano 1-1