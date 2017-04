Lega Pro, il 35° turno: Venezia prepara la festa. Foggia, è questione di tempo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Mancano quattro turni alla fine del campionato e la situazione nel girone B e C inizia a diventare davvero interessante per quanto riguarda la zona playoff. Perché la vetta è ormai assegnata, con il Venezia che deve conquistare un solo punto per festeggiare il ritorno in Serie B mentre il Foggia ha sei punti di vantaggio sul Lecce e spera in un passo falso dei salentini per festeggiare - in caso di successo contro la Reggina - già nel weekend di Pasqua.

GIRONE B

Col girone A in campo due giorni fa, il girone B mette di fronte Pordenone e Padova che si giocano il terzo posto nello scontro diretto con la possibilità di insidiare il Parma in seconda posizione. Entrambe le formazioni sono a quota 62 punti, mentre lunedì sarà la volta di un altro scontro diretto. Reggina e Gubbio, infatti, giocano per la quinta posizione con gli emiliani favoriti visti i quattro punti di vantaggio. Ma il match del Mapei Stadium potrebbe regalare una sorpresa nella serata di Pasquetta. Intanto il Parma, reduce dal discusso ko interno contro il fanalino di coda Ancona, cerca l'immediato riscatto sul campo del Bassano.

GIRONE C

Il Lecce è impegnato sul campo del Matera, che cerca punti preziosi per blindare il terzo posto in graduatoria in vista dei playoff, mentre la Juve Stabia e il Città di Siracusa battagliano per la quarta posizione. Le vespe se la vedranno sul terreno di gioco della Virtus Francavilla, mentre i siciliani saranno impegnati a Catanzaro. Il Catania, infine, proverà a entrare in zona playoff. L'incontro col Cosenza, che vanta cinque punti in più degli etnei, può spianare la strada alla formazione di Giovanni Pulvirenti.