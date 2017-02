Lega Pro, il Giudice Sportivo: 2 giornate per Madonia, Sarao e Bianchimano

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Il Giudice Sportivo di Lega Pro ha comunicato le proprie decisioni dopo aver letto i referti arbitrali in merito all'ultima giornata di campionato. Due giornate di squalifica per il tecnico dell'Alma Juventus Fano Agatino Cuttone per “comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara”, e una al tecnico del Racing Roma Giuliano Giannichedda “perché allontanato durante la gara, per proteste verso l'arbitro, si collocava all'ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi continuando ad impartire disposizioni tecniche ai propri calciatori ed alla panchina”. Per quanto riguarda i calciatori due turni di stop per Giuseppe Madonia (Messina), Manuel Sarao (Catanzaro) e Andrea Bianchimano (Reggina). Una invece per Raffale Alcibiade, Gianluca De Angelis e Manolo Pestrin (Paganese), Mirko Stefani (Pordenone), Francesco Giorno (Casertana), Francis Obeng (Melfi), Andrea Settembrini (Feralpisalò), Genny Russo (Akragas), Nicola Dell'Amico (Carrarese), Alex Pinardi (Giana Ermino), Francesco Mazzarani (Lupa Roma), Davide Guglielmotti (Pistoiese) e Marco Picascia (Tuttocuoio).