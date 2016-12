Lega Pro, onore al Melfi ma la Juve Stabia prevale. Top&Flop della gara

Melfi - Juve Stabia 1-2

Francesco Lisi © foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

L’ultima giornata della Lega Pro prima dell’inizio del 2017 ha visto una Juve Stabia matura per i vertici del girone C: a Melfi la squadra di Fontana ha dovuto fare i conti con una compagine lucana agguerrita, ma alla fine ha vinto 2-1 infliggendo ai gialloverdi la quinta sconfitta consecutiva. Ospiti in gol alla svelta: il lancio è di Marotta, la scelta di tempo perfetta è di Lisi che appena entrato in area lucana mette dentro di sinistro. I melfitani a questo punto cercano di attaccare: Defendi costringe Russo alla respinta in angolo, pochi minuti dopo il portiere salva poi anche una seconda volta su Defendi, ma poi i locali hanno di che protestare al minuto 24, quando Camigliano stende De Vena pochi metri dopo aver superato il centrocampo e viene ammonito dall’arbitro Luciano: i giocatori del Melfi avevano chiesto l’espulsione del difensore. Il fischietto calabrese non sarà protagonista di una direzione ineccepibile. Nella ripresa Fontana gioca subito il cambio di Rosafio per Marotta e la mossa si rivela immediatamente giusta: il fantasista va in gol con un tiro dal limite che non lascia scampo a Gragnaniello. I lucani praticano tanto possesso palla, ma il gol della speranza lo realizzano all’82’: Defendi riesce a smarcare Obeng che non sbaglia a pochi metri dalla porta, complice un’incertezza di Atanasov. Il Melfi ritrova slancio ma non ha più molto tempo per pareggiare, difatti si conclude 2-1 per la Juve Stabia che non doveva fallire l’appuntamento.

IL TABELLINO DELLA GARA

MELFI: Gragnaniello 6, Libutti 5, Bruno 4,5 (63’ Grea 5,5), Laezza 5, Obeng 6, De Giosa 5,5, Lodesani 6 (70’ Mangiacasale 6), Vicente 6,5, Foggia 6, Defendi 6, De Vena 6. Allenatore: Leonardo Bitetto 5.

JUVE STABIA: Russo 6,5, Cancellotti 6,5, Liotti 6, Capodaglio 5,5, Atanasov 5, Camigliano 5,5, Lisi 6,5, Mastalli 5, Ripa 6 (77’ Del Sante ng), Marotta 5 (46’ Rosafio 6,5), Izzillo 6 (64’ Sandomenico 6,5). Allenatore: Gaetano Fontana 6.

Arbitro: Luciano di Lamezia Terme 5.

RETI: 6’ Lisi (JS), 47’ Rosafio (JS), 82’ Obeng (M).

NOTE: ammonizioni per Camigliano (JS), e per Vicente e Gragnaniello (M).

TOP

Lisi (Juve Stabia): riportato più avanti rispetto alla partita scorsa, nel ruolo di attaccante esterno, colpisce alla prima occasione che gli capita. IMMEDIATO

Vicente (Melfi): si muove bene a centrocampo, è uno dei più dotati sul piano della visione di gioco e tiene costante l'offensiva della sua squadra. INARRENDEVOLE

Rosafio (Juve Stabia): anche lui come era successo a Lisi va in rete alla prima vera opportunità che gli capita. Primo gol per lui in campionato DECISO

FLOP

Bruno (Melfi): schierato in una posizione che probabilmente non è confacente alle sue caratteristiche, poteva fare qualcosa in più nel momento in cui Rosafio stava prendendo la mira. INDECISO

Marotta (Juve Stabia): un passo indietro per lui rispetto ad altre esibizioni. Fa fatica a essere incisivo, difatti viene sostituito da Rosafio che fa meglio di lui. DELUDENTE

La difesa del Melfi: ha concesso qualche varco di troppo ad avversari più convinti delle proprie potenzialità offensive. Ci si attendeva di più da quel reparto in particolare. DA RIVEDERE