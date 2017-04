Livorno, Foscarini: “Col Tuttocuoio per vincere e per prepararci ai playoff”

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Claudio Foscarini, tecnico del Livorno, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Tuttocuoio. “Saranno assenti Borghese squalificato e Gonnelli infortunato, poi ci saranno tutti. A Pontedera sapevo che sarebbe stata difficile, ma - ha detto - non abbiamo giocato bene ed inoltre non abbiamo sfruttato le occasioni. In alcune partite quando non si gioca bene si devono saper prendere gli episodi. Noi con l’espulsione ed il rigore sbagliato non ci siamo agevolati i compiti. Spesso in questa categoria non si deve fare filosofia, ma badare al concreto. Domani, con il Tuttocuoio, abbiamo un’altra gara da vincere, ma dobbiamo fare di più sul piano del gioco”.

Sul momento: “I ragazzi stanno dando il massimo per centrare quello che è il nostro obiettivo finale, gli atteggiamenti sono quelli giusti. In queste ultime quattro gare di campionato dobbiamo cercare di finire bene per poi iniziare nel miglior modo possibile i playoff”.