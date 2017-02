Livorno, ridotta la frattura al malleolo di Gonnelli. Cellini operato venerdì

Fonte: livornocalcio.it

L’A.S. Livorno Calcio informa che oggi il calciatore Lorenzo Gonnelli è stato visitato dall’ortopedico di fiducia della società amaranto professor Lamberto Felli alla clinica Universitaria ortopedica di Genova. Gonnelli è stato sottoposto a controllo fluoroscopico per verificare le condizioni della frattura al malleolo esterno del piede sinistro. Con manovre dedicate la frattura è stata ridotta senza intervento chirurgico. Da oggi, per i prossimi trentacinque giorni, il calciatore Gonnelli porterà un apparecchio gessato.

Si informa anche che, il calciatore Marco Cellini, sarà operato il giorno Venerdì 10 Febbraio alla clinica “San Martino” di Genova, dal professor Felli, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e del comparto interno del ginocchio sinistro.