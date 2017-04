Lucchese, Lopez: “Complimenti ai miei ragazzi, obiettivo playoff”

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

La Lucchese ha vinto ieri per 3-2 contro il Siena. Giovanni Lopez ha così commentato il successo della sua squadra: “I complimenti vanno fatti ai miei ragazzi, sono stati veramente encomiabili, hanno fatto bene e ottenuto un grande risultato: non so neppure come hanno fatto a giocare in questo modo, li stiamo raschiando, ma hanno una moralità talmente alta che permette loro di sopperire ad altre cose. Qualche errore dovuto alla stanchezza c’è stato, ma prendiamoci il grande merito di aver vinto, credendoci fino alla fine. La gara l’abbiamo fatta noi, potevamo gestirla meglio soffrendo meno sulle ripartenze, ma va bene così: 8 punti in 4 partite, giocate in 14 giorni, non me li aspettavo. Ambizioni? Una volta raggiunta la salvezza, dobbiamo spostare l’asticella verso i play off senza nasconderci. Abbiamo difficoltà enormi, ma son contento dei miei ragazzi: reagiscono a tutti gli stimoli, ho trovato terreno fertile per lavorare”, le parole riportate da Tuttolegapro.com.