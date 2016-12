Lumezzane, Barbuti: "La sfida al Parma è come un derby per me"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Nativo di Sassuolo, ma con uno spiccato senso di rivalità verso il Parma, Riccardo Barbuti sfida i crociati dalla pagine del Giornale di Brescia, a cui oggi si è concesso in vista del prossimo turno di campionato tra Lumezzane e Parma: "Era logico che all'inizio dell'anno faticassero a trovare l'amalgama, ma i giocatori ci sono e quindi la loro qualità non poteva che emergere. Cercheremo in ogni modo di fermare la loro rimonta, questa partita la sento come un derby visto che sono di Sassuolo. Vendicare la sconfitta che subito il Modena contro di loro nel derby dell'ultimo turno non sarebbe male", ha detto.