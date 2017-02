Lupa Roma, in arrivo il nuovo presidente

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Nuovo presidente in arrivo per la Lupa Roma: secondo quanto riferito da tuttolegapro.com, il favorito sarebbe Gianni Salzano, imprenditore di spicco in campo sanitario nel Centro Italia, che ha ricoperto in questa stagione la carica di vice-presidente nel Savoia, club campano di Eccellenza.