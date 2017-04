Maceratese, Giunti: "Non avevamo molte alternative a livello di pedine"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nulla da fare per la Maceratese di Federico Giunti, sconfitta ieri dal Südtirol: “Ci siamo adattati troppo al non gioco del Südtirol, che ha atteso sullo 0-0 cercando l’episodio risolutore, come in effetti è avvenuto, in occasione della punizione di Furlan. Quando ti adagi e non esprimi quello che hai fatto vedere in altre occasioni qualcosa non va. Però non avevamo molte alternative a livello di pedine ed il terreno non perfetto del Druso non ci ha aiutati. È un peccato perché un punto avrebbe significato muovere la classifica e per come sono andati i risultati delle altre avrebbe significato guadagnare qualcosa sul Santarcangelo che è rimasto fermo”, le parole del tecnico.