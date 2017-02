Maceratese, Perna: “Contro il Modena abbiamo fatto una gran partita"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il difensore della Maceratese Armando Perna ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia Lega Pro contro il Modena, sua ex squadra: “I nove anni che ho passato in Emilia non posso dimenticarli, resteranno sempre con me, ma per 90 minuti non ci ho pensato. Avevamo studiato bene gli avversari che con mister Capuano sono migliorati tantissimo. Hanno trovato una giornata poco brillante e parte del merito è anche nostro che abbiamo fatto una signora partita. - si legge su La Gazzetta di Modena - Auguro comunque ai gialli di conquistare la salvezza perché hanno tutti i mezzi a disposizione per farlo”.