Maceratese, Quadri: "Con un'altra società si poteva far meglio"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista della Maceratese Alberto Quadri ha parlato a Tuttolegapro.com del momento che attraversa la squadra biancorossa e del suo personale: “Non mi aspettavo una stagione così, sapevo che con l'idea di gioco del mister mi sarei trovato bene, ma certi numeri era difficile immaginarli. C'è ovviamente rammarico per la situazione societaria, con una società normale avremmo potuto fare ancora meglio. Ora pare che la massa debitoria accumulata in questi anni sia troppo elevata e ciò può spaventare i possibili acquirenti. In queste condizioni le strade sono due, o la squadra di butta via o fa quadrato e lotta. E noi abbiamo scelto la seconda. - continua Quadri – Futuro? O arriva una proposta da una società seria, che abbia un progetto importante oppure mi dedicherò ad altro. Fare sacrifici lontano da casa, per poi trovarsi in una situazione come questa, dà fastidio e non ne vale neanche la pena”.