Mantova, da valutare la posizione di Signorelli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Mantova la posizione del direttore sportivo Elio Signorelli al Mantova sarebbe in bilico. Il dirigente non seguirà la squadra a Santarcangelo di Romagna a causa presumibilmente di uno screzio con la proprietà. Nonostante il presidente De Sanctis abbia minimizzato la faccenda gli interrogativi restano e si attendono sviluppi, in un senso o nell'altro, sul futuro di Signorelli.