Mantova, De Santis: "Credo in Sodinha. Qualità indiscutibili"

Marco Claudio De Santis, presidente del Mantova, ha parlato a margine della presentazione di Sodinha. Questo quanto riportato da TuttoMantova.it: "Le qualità del calciatore non si discutono assolutamente, per complimentarsi con noi per l'operazione Sodinha abbiamo ricevuto chiamate e manifestazioni di interesse dall'Italia e dall'estero. Io e il direttore Signorelli crediamo tantissimo nelle qualità di Sodinha".