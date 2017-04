Mantova, gli ex soci: "Non c'è alcun debito nascosto"

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Oltre all'ex patron Di Loreto anche gli ex soci del Mantova Bruno Bompieri e Giambattista Tirelli hanno risposto alle accuse dell'attuale amministratore delegato Folgori: “Noi a gennaio abbiamo venduto il 10% e siamo fuori dalla gestione del club da tre anni e coi soci romani non abbiamo mai trattato. A quanto ne sappiamo nel Mantova non c'è nessun debito nascosto. - si legge sulla Gazzetta di Mantova - Anche perché i romani sono stati in società per mesi, da agosto fino a gennaio e hanno potuto vedere tutto. Noi abbiamo dato una mano a pagare gli stipendi del 16 febbraio o e ci eravamo detti pronti a fare una sponsorizzazione per l’anno prossimo. Ma se la mettono su questi toni, tanti saluti”.