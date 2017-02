Mantova, Sodinha: "Posso dare una mano già per la prossima gara"

Giornata di presentazione ufficiale in casa Mantova per Felipe Sodinha. Questo quanto evidenziato da TuttoMantova.it: "Mi avevano cercato squadre in Portogallo, Brasile e in Italia, ma ho scelto Mantova con il cuore. Il progetto dell'Aciemme mi ha convinto subito. La mia vita è completamente cambiata, da quando avevo annunciato il ritiro ho eliminato gli errori. Ho trovato mia moglie, la fede e cominciato una vita nuova. I primi giorni a Mantova? Sto lavorando tutti i giorni, spero di poter essere a disposizione già per la prossima partita perché voglio dare una mano a raggiungere la salvezza. Non ho ancora i novanta minuti nelle gambe, ma posso dare la mia mano al Mantova. A Mantova mi hanno accolto tutti benissimo, dal presidente al direttore ai compagni".