Mantova, Sodinha: "Prima non avevo la testa giusta. Ora sono rinato"

© foto di Federico Gaetano

Ospite degli studi di Sportitalia l'attaccante del Mantova Felipe Sodinha ha parlato della sua carriera e della sua vita lontano dal rettangolo verde: "Non avevo la testa, ho buttato via un milione di euro in 5 mesi tra feste, donne, alcool e macchine di lusso. Andavo a feste, facevo la bella vita. Spesso uscivo con Adriano, chi beveva di più? Lui, altrimenti io non sarei qui oggi. Adesso sto con mia moglie, vorrei avere dei figli. Ho una testa nuova, sono il vero Felipe. Questo è il vero Felipe. A Brescia guadagnavo 400-500 mila euro, a Mantova neanche un decimo, ma va bene così".